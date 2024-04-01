SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: Gözlerin çevrildiği Akşener'den 'olağanüstü kongre' kararı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. YSK'nın duyurduğu kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. 92 ilçe belediye başkanlığı seçiminde ise İYİ Parti 23 ilçe belediye başkanlığını elde etti. Türkiye genelinde ise İYİ Parti'nin oy oranı 3.77 oldu. Seçim sonuçları siyasi partiler tarafından tartışılırken gözlerin çevrildiği İYİ Parti lideri Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, "En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" ifadeleriyle olağanüstü kongre kararını duyurdu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, milletimizin iradesiyle seçilenleri tebrik ediyorum. Demokrasilerde her konu tartışılabilir, tek bir şey tartışılamaz, milletin sandıkta gösterdiği irade. Bu seçimlerde de milletimiz bir il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti’ye emanet etti. Milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu bir kez daha görmüş olduk. 2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılımında büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Emeklilerimiz bu seçimlede 10 bin liralık maaşlarıyla sefalet içinde bir yaşama mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Milletimiz en esaslı mesajını da iktidara verdi. Ezcümle milletimiz yıllardır ülkemizi makulde buluşturma fırsatını geri tepen Sayın Erdoğan’a 'Artık zorundasın' dedi. Elbette siyaset kurumu olarak sandıktan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Biz de İYİ Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Sonuçlara ilişkin muhasebemizi, özeleştirimizi yapacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Sandıkta ortaya koyan irade ile Türkiye için hak, huzur, refah arayışında milletin önünde ya da arkasında her zaman milletimizin yanı başında olacaktır."

Bilge Yılmaz istifa çağrısı yapıp görevini bırakmıştı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener’i istifaya davet ederek görevinden ayrılmıştı. “Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok” diyen Yılmaz, “Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.