Sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin görüşmeleri tekrar başladı

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.

Komisyon yine tartışmalarla başladı. Meclise gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci’ye tepki gösterdi. Muhalif vekillerin televizyonun tekrardan kurulması isteğinin reddedilmesi üzerine tartışma büyüdü. Bunun üzerine komisyon görüşmelerine 5 dakika ara verildi.

Sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinde kabul edilen ilk 3 madde

18 saat süren görüşmelerin sonunda Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere toplantıyı kapatmıştı. Bu sürede 17 maddelik teklifin sadece ilk üç maddesi komisyondan geçebildi. Kabul edilen maddelere göre;

* Kanunun amaçlarına “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” ifadesi ekleniyor. Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan “sahipli hayvan” ve “sahipsiz hayvan” kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.