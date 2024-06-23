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Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Son dakika haberi... Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.14'de, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Muğla Datça'ya yaklaşık 400,46 kilometre mesafede olan depremin, 49,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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