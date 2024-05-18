SON DAKİKA: Ankara emniyetine yeni atama! Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi

Ayhan Bora Kaplan ve ekibine yönelik 7 Eylül 2023'te Ankara'daki Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen operasyonun ardından yaşanan gelişmeler kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor.

Soruşturma sürerken, müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştı.

Bu soruşturma kapsamında bazı emniyet görevlilerine "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçları isnat edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik dahil bazı amirlerin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında bugün itibariyle gözaltı sayısı sekiz.