Son dakika... Bakan Tunç duyurdu: Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Hz. Muhammed ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. Bakan Tunç açıklamasında şunları kaydetti:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Diamond Tema kimdir?

Yer6" adlı YouTube kanalında şeriat yanlısı sosyal medya ünlüsü Asrın Tok ile agnostik yazar Diamond Tema arasında yapılan tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Diamond Tema 1994 Yılında Arnavutluk'ta doğmuş Agnostik Yazar Ve YouTuber'dır. 96 yılında Türkiye’ye taşındığı için okulu burada okuyup askerliğini de burada yapmıştır. Yunanistan ve İtalya’da 2 yıl kadar yaşayan Tema, kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl kadar yerel TV’lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi’yle alakalı belgeseller çekti.

YouTube'da Tarih , Felsefe ve Bilim İle İlgili İçerikler Üretmektedir. Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmıştır.