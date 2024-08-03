SON DAKİKA: Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finalde!
Son dakika... 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo çeyrek finalinde Finlandiya'dan Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu bu sonuçla madalyayı da garantilemiş oldu.
Haber Merkezi
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Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı. Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.