SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler 10 Ekim)

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Afyonkarahisar merkezde, saat 03.14’te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 03.14'te merkez üssü Afyonkarahisar merkez olan yerin 10,26 kilometre derinliğinde ve 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.