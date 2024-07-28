SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Çanakkale ve Kahramanmaraş'ta deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, Çanakkale’deki depremin büyüklüğünü 3.1, Kahramanmaraş’taki depremin büyüklüğünü ise 3,3 olarak açıkladı.
Haber Merkezi
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AFAD verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.31'de meydana gelen depremin derinliği 7,58 kilometre olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ise sabah 06.23'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.