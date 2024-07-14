SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Giresun'da 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Giresun'un Espiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Saat 12.23'teki depremin derinliğinin 19 kilometre olduğu kaydedildi.

Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız kırılma

Giresun Üniversitesi Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cin, hasara yol açacak bir deprem olmadığını belirterek, "Rasathane verilerine göre Giresun açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Giresun sahil kesimlerinde hissedildi. Ancak bu Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız bir sarsıntıydı. Asıl yıkıcı özelliği bulunan Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ilçelerinin de risk altında olduğu Kuzey Anadolu fay hattıdır. Ancak bugünkü sarsıntı Karadeniz'de zaman zaman meydana gelen kırılmalardır. Bu tamamen Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız kırılmalardır. Korkulacak, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.