SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

"Deprem mi oldu", "En son deprem nerede" sorularının yanıtları araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen depremlerle ilgili güncel verileri paylaşmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 06.31’de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.