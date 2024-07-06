SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Muğla'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, Muğla'daki depremin büyüklüğünü 3.6; derinliğini ise 66.04 kilometre olarak açıkladı. Saat 10.09'da meydana gelen depremin merkez üssü Marmaris Muğla oldu.

Kandilli Rasathanesi ise Muğla'daki depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliği 30 kilometre olarak ölçüldü.

"Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorularının yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı güncel depremler listesiyle yanıt buluyor.