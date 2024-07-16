SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Samsun’da 3.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
SON DAKİKA DEPREM: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Samsun’un Tekkeköy ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Giresun'un Espiye ilçesinde de pazar günü 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Uzmanlar, depremi Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız bir sarsıntı olarak açıklamıştı.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 13.28’de merkez üssü Samsun’un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olan, yerin 7.26 km altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem Samsun merkezde de hissedildi. Sarsıntı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.