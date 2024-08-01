SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli’de deprem olduğunu duyurdu. AFAD, Tunceli’deki depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıkladı. "En son deprem nerede, büyüklüğü kaç, az önce deprem mi oldu" soruları son depremler listesinin güncellenmesiyle yanıt buluyor.
Haber Merkezi
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"Deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan son depremlerle yanıt buluyor.
AFAD, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 03.14 sularında meydana geldi.
Tunceli Ovacık'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.