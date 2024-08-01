SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

"Deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan son depremlerle yanıt buluyor.

AFAD, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 03.14 sularında meydana geldi.

Tunceli Ovacık'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.