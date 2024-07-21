SON DAKİKA DEPREM: AFAD ve Kandilli duyurdu... Adana’da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Adana’da deprem olduğunu duyurdu. AFAD, Adana’daki depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı. "En son deprem nerede, büyüklüğü kaç, az önce deprem mi oldu" soruları son depremler listesinin güncellenmesiyle yanıt buluyor.
Haber Merkezi
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Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 5.55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.26 kilometre olarak ölçüldü.