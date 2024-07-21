SON DAKİKA DEPREM: AFAD ve Kandilli duyurdu... Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
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"Deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremlerle yanıt buluyor.
AFAD, Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.01'de meydana gelen deprem, 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğün 5,1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; depremin derinliği 28.0 km olarak ölçüldü.