SON DAKİKA DEPREM: AFAD ve Kandilli duyurdu... Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

"Deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremlerle yanıt buluyor.

AFAD, Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.01'de meydana gelen deprem, 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğün 5,1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; depremin derinliği 28.0 km olarak ölçüldü.