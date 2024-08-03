SON DAKİKA DEPREM... AFAD ve Kandilli duyurdu: Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Bursa yeni güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.05'te Bursa Büyükorhan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4,69 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasatahanesi ise Bursa'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre deprem yerin 4.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Bursa'da deprem nerede oldu?" sorularının yanıtı son depremler listesiyle yanıt buluyor.

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Bursa uyarısı

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, stres biriktiren fay hatlarının geçtiği şehirleri şöyle sıralamıştı: İstanbul, Bingöl, Bursa, Tunceli civarları...