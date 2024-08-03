SON DAKİKA DEPREM... AFAD ve Kandilli duyurdu: Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa sabahın erken saatlerinde 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre il ve ilçelerden hissedilen depremin derinliği 4,69 kilometre olarak ölçüldü. "Bursa'da deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı güncellenen son depremler listesiyle yanıt buluyor.
Bursa yeni güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.05'te Bursa Büyükorhan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4,69 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasatahanesi ise Bursa'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre deprem yerin 4.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
"Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Bursa'da deprem nerede oldu?" sorularının yanıtı son depremler listesiyle yanıt buluyor.
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