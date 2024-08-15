SON DAKİKA DEPREM: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem (Yalova ve Bursa'da deprem mi oldu?)

Marmara Denizi'nde sabahın erken saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremi duyurdu. AFAD'ın verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 06.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Gemlik Körfezi'ndeki deprem Yalova'ya 04.75 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Bursa Mudanya olarak açıkladı. Depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyurdu.

"Yalova'da deprem mi oldu, Az önce deprem mi oldu" soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesiyle yanıt buldu. Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.