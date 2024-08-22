SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? AFAD duyurdu: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem (22 Ağustos son depremler)

Deprem mi oldu, en son deprem nerede? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde yeni depremlerle birlikte son depremler listesini güncelliyor.

AFAD, Akdeniz'de Muğla Datça'ya 111.08 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.19'da gerçekleşen depremin derinliği 22.69 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.