Son dakika... Erdoğan'dan AK Parti'de değişim mesajı: Özgür Özel'le görüşmesi için tarih işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ağırlıklı olarak seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapan Erdoğan, değişim mesajı verdi. 3 seçimin muhasabesini yapacaklarını bildiren Erdoğan, "Seçmenden geçer not alamayan bizik takdirimize mashar olamaz" dedi. Erdoğan, "Mesajların gereğini yapacağız" diye ekledi.

CHP lideri Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım" diyerek tarih işaret etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 30 toplantıda olduğu gibi demokratik bir atmosferde, sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız. Geçen sene 6 Şubat depremleri ve 14-28 Mayıs seçimleri dolayısıyla toplantımızı erteledik. Seçimlerin hemen ardından da vaktimizi ve enerjimizi depremin yaralarının sarılması başta olmak üzere, ülkemizin acil sorunlarının çözümüne teksif ettik. Türk siyasetine AK Parti'nin kazandırdığı istişare toplantılarının farklı anlamları ve öneminin olduğunu çok iyi biliyoruz. İstişare toplantılarımızı devam ettireceğiz. Temmuzun 1 ve 2'sinde bu defa belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 1 yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız.

Birkaç ay sonra 23. kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. 23 yıldır bizi ayakta tutan vasfımız, ortak akla önem vermemizdir. Kuruluşumuzdan beri farklı düşünceleri ortak akıl potasında buluşturduk. Eleştiriye her zaman açık olduk. Partimiz bünyesindeki demokratik mekanizmaları en etkin şekilde işlettik. 31. toplantımızın temasını bu anlayışla 'Türkiye'nin ortak aklı' olarak belirledik.

"Mesajların gereğini yapacağız"

Seçmenin bize ulaştırdığı mesajların tamamının farkındayız. Milletimizin beklentilerinin farkındayız. Mesajlarının gereğini vakti saati geldiğinde yapacağız. Fikrine önem verdiğimiz dostlarımızın görüşlerine başvurduk. Her il ve ilçe bazında değerlendirmelerimi yapıyoruz. Fotoğrafı netleştiriyoruz. Seçmenden geçer not alamayan bizik takdirimize mashar olamaz. İnce eleyip sık dokuyor. Çok titiz davranıyoruz. Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar birleştirirken Cumhur İttifakı'nın duvarlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz.

"Değişim irademizi güçlü tutacağız"

Bundan sonra da değişim irademizi güçlü tutacağız. Sizlerden ne kadar keskin olursa olsun eleştirilerinizi, tespitlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Burada yanlışlarımızı düzeltmek üzere bir aradayız. Kendimize ve partimize ayna tutmak için buradayız.

Ne birilerinin kişisel hesaplarını görmelerine seyirci kalacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Özeleştirilerimizi açık yüreklilikle yapmak sorunlarımıza çözüm aramak için burdayız.

Artılarımızı ve eksilerimizi görmek üzere burdayız. Yanlışlarımızı düzeltmek doğrularımızın sayısını çoğaltmak için buradayız.

Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini yapacağız. Siyasetimizi gerilim, kutuplaşma üzerine inşa etmedik. Gerektiğinde kızdık. Edepsizliğe de karşılık verdik. Siyasetimizi hep Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklama şeklinde yaptık. 85 milyonun her ferdini kardeş olarak gördüğümüz için tam 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk.

10 ayda 3 seçim sürecini üst üste yaşadık. Seçimler sadece ekonomimizi değil toplumumuzu da yordu. 14-28 Mayıs seçimlerinde siyaset sahnelerinde yapılanları hiçbirimiz unutamayız. Seçim gecesi oynanan "Kazanıyoruz" tiyatrosu Türk siyasetinin utanç hanesine yazılmıştır.

Tüm tuşlara basmalarına rağmen 14-28 Mayıs seçşmlerinde bekledikleri neticeleri alamayanlar daha sonra sırf koltuklarını koruyabilmek uğruna siyaseti yüksek gerilim hattına mahkum ettiler. Seçim sonuçlarını kabullenmek yerine farklı tartışmalarla milletin iradesine gölge düşürmeye çalıştılar. Sandıkta tecelli eden adaleti yok sayan biz daima basiretle hareket ettik. Enerjimizi polemiklerle israf etmek yerine ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Türkiye'nin meselelerine çözmeye odaklandık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milli iradeyi sorgulama, küçümseme, sandığın itibarını zedeleme gibi yollara tevessül etmekdik.

Özgür Özel'le görüşme tarihi

31 Mart sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım. Ziyaret akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın tarafında hiç olmadık.

Siyasette yumuşama

Terör hukuk dışıdır. Sırtını terör örgütlerine dayamak hukuk dışıdır. Darbe hukuk dışıdır. Sokak eylemleriyle darbe girişimi hukuk dışıdır. Bizim hukuk karşısında boynumuz kıldan incedir. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Aynı tavrı muhalefetten de bekleriz. Onların da hukuka saygı duymasını istedir. Bizim siyasette yumuşamaktan kastettiğimiz hukuka, demokrasiye, insan haklarına saygı duyulmasıdır. Bizden hukuksuzluk karşısında kimse yumuşak bir tavır beklemesin. Özgürlükleri kısıtlamaya yönelik girişimler karşısından bizden kimse yumuşak tavır beklemesin.

Terör, terörist, terör örgütünü destekleyenler karşısında, teröre sırtını dayayanlar karşısında, bölücüler, FETÖ'cüler karşısında kimsen bizden yumuşak tavır beklemesin. Biz işte ana muhalefetten de muhalefetten de bunu bekliyoruz. Türkiye'nin bazı meselelerinin siyaset üstü yaklaşımla ele alınması gerilimi zaten düşürecektir.

Milletimiz bizden sandıkta kendisini temsil yetkisi verdiği siyasetçilerden ortak zeminde bir araya gelip derdine derman olmamızı bekliyor. Terör karşısında iktidarı muhalefeti ortak tavır geliştirebildiğinde, sadece gerilim düşmekle kalmayacak, terör de tamamen miadını dolduracaktır.

Darbe anayasasının sivil, yeni, kuşatıcı ve özgürlükçü anayasa ile değiştirilmesi konusunda hep beraber el ele verebilirsek inşallah ülkemizin bahtı da değişecektir. Türkiye'nin çıkarlarını yurt dışında savunma ve başkalarına karşı koruma hususunda siyasi kimliklerin önüne geçebilirsek bu 85 milyonun her bir ferdine yarayacaktır. Dar alanda siyaset yapılmaz. Bir eliyle tokalaşan diğer elinde hançer olanla siyaset olmaz.

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Ekonomimiz Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra üst üste 15 çeyrek büyüdü. Ekonomi verileri güzel gelmeey devam ediyor. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşmeye başlayacak."