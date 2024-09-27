Son dakika: Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a silahlı saldırı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, katıldığı bir program çıkışı silahlı saldırıya uğradı.

Akın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ayaklarından vurulduğunu belirtti. Durumunu takipçilerine duyururken "Son sözümüz Fenerbahçe" ifadesini kullandı. Saldırının nedeni ve detayları henüz tam olarak açıklanmadı.

Serhat Akın kimdir?

Serhat Akın, 1981 doğumlu eski futbolcu, Fenerbahçe'nin eski oyuncularındandır. Kariyerine 1999'da Türk U-17 takımında başladı ve zamanla U-21 ve A Milli Takım'da da görev aldı.

En büyük çıkışını Fenerbahçe’de yaparak burada "Kadıköy Boğası" lakabını kazandı. Avrupa kariyerinde ise Almanya'nın Anderlecht takımında oynadı.

Akın, futbolculuğun ardından televizyon programlarında ve sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almaktadır​.