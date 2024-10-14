Son dakika: Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç tahliye edildi
Son dakika haberi... 1 aydır cezaevinde bulunan 'Jahrein' lakaplı sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç tahliye edildi.
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Jahrein" takma isimli Ahmet Sonuç, sosyal medya platformu X'teki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.
13 Eylül'de tutuklanan Sonuç bugün tahliye edildi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan Sonuç, paylaşımında "Tahliye" mesajına yer verdi.