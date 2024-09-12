Son dakika: Jahrein 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltında

Antalya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "Jahrein" adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Twitch platformu üzerinden yaptığı canlı yayınlarda müstehcen içerikler paylaşan Sonuç'un, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı ve hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi gereğince müstehcenlik suçlamasıyla işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, yapılan incelemelerde Sonuç'un sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına aykırı konuşmalar gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltı işlemi, sosyal medyada tepki çeken konuşmalarının ardından gerçekleştirildi.

Ahmet Sonuç’un bu gelişmeler sonrası adli sürecinin devam edeceği duyuruldu.