SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 4,1'lik deprem! İstanbul'da hissedildi mi? (SON DEPREMLER)
Son dakika gelişmesi... AFAD, Balıksir'in Marmara Adası açıklarında Marmara Denizi'nde bugün 4,1'lik deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde meydana gelen son dakika depremini sosyal medya hesabından duyurdu.
Buna göre deprem Marmara Denizi'nde, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında saat 22:26'da kayda geçti. Büyüklüğü 4,1 olarak açıklanan depremin derinliği 9,7 kilometre olarak kayda geçti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin Tekirdağ açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, İstanbul'da depremi hissettiklerini yazdı.