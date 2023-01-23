Son dakika... Nureddin Nebati, Brüksel'e gidiyor! Gündem: Türkiye Ekonomi Modeli

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25-26 Ocak’ta Türkiye Ekonomi Modeli’ni anlatmak üzere Brüksel’e gidiyor.

Bloomberg HT'nin bakanlık kaynaklarından aktardığı bilgiye göre; Nebati, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda “Küresel Belirsizlik Döneminde, Yeni Olanaklar ve Çözümler: Türkiye Ekonomi Modeli” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirecek.

Bakan Nebati, Brüksel ziyaretinde Ekonomiden sorumlu AB Komiseri Paolo Gentiloni ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile ikili görüşmeler yapacak.