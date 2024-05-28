Son dakika... Uçak krizinde yeni gelişme: Bakan Uraloğlu'dan Filenin Sultanları açıklaması

Filenin Sultanları'nın ABD seyahatinde yaşanan uçak krizinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, 2024 Voleybol Kadınlar Millet Ligi 2.etap müsabakaları için ABD’ye giderken ekonomi sınıfında uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili gelen soru karşısında Durumu sosyal mecralardan ve haber kanallarından öğrendiğini belirtti.

Uraloğlu şunları kaydetti: "Ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanıyla konuştum. Kendisi bana şunu söyledi; ‘Burası Amerika uçuşu ve yaklaşık 13 saatlik bir uçuş. Bize tam 10 gün önceden haber verdiler. 10 gün önce özel bir uçak veya özel bir sefer ilave etmeksizin konuyu çözme şansımız yoktu. Geç haber verildiği için çözemedik."

Türk Hava Yolları’nın Milli takımlar ile yüzbinlerce dolarlık sponsorluk anlaşması bulunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan kurum bunu esirgemeyecektir. Ancak iletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.