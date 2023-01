Sosyal ve ekonomik sorunların hepsi bitecek

Takip Et

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geleceğin koordinatlarını Cumhur İttifakı'nın çizeceğine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile her meselenin kökünden çözüleceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yeni yönetim sisteminin birinci beş yılı başarıyla geçmiş, onca zorluğa rağmen Türkiye her alanda, her sahada yıldız gibi parlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci beş yılına çok güçlü bir şekilde girmeli, hayaller, hedefler ve özlemler akamete uğramamalı, arada derede kaybolmamalıdır. Çünkü maceraya atılmak, müphem ve muammaya davetiye çıkarmak çok tehlikelidir. Sosyal ve ekonomik sorunların hepsi bitecektir. İşsizliği yeneceğiz, yoksulluğun tıpkı terör gibi kökünü kurutacağız. Her insanımızın elinden tutacağız."

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci dönemi gıpta edilecek kadar başarılıdır”

Bahçeli, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrarın kurumsallaştığını belirterek, "Ülkemiz ağyarını mani efradını cami yeni yönetim sistemiyle dünyaya örnek teşkil etmiştir. Koalisyonlar devri kapanmış, fakat zillet ittifakı tekrar bu solmuş ve sararmış sayfayı açmanın peşindedir. Hükümet buhranları bitmiş, fakat zillet ittifakı bir kez daha söz konusu buhran dönemlerini yeşertmenin gayretindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci dönemi gıpta edilecek kadar başarılıdır. Bunu göremiyorlar, görseler bile itiraf edemiyorlar" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, 85 milyon Türk vatandaşının gurur duyacağı, birlikte ve beraberce huzur, esenlik ve ekonomik gelişmişlik içinde yaşayacağı küresel güç Türkiye'nin güvencesi olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı bu yüzdendir. Zilletin diğer ortaklarının huzursuzluğu bu nedenledir. Ağızlarından düşürmedikleri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan ilgidir, müdahale edilen, iradesi ipotek altına alınan bir döneme özentiden başka bir şey de değildir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek nafile bir gayrettir" düşüncesini dile getirdi.

“Bir ayak gelene iki ayak gideriz”

Bahçeli, MHP'nin siyasi çalışmalarını tüm vatan sathında heyecanla sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hiçbir dedikoduya aldırış etmeyeceğiz. Hiçbir bozguncunun planına dahil olmayacağız. Bilinmelidir ki istikametimiz sıratı müstakim üzeredir. Varlığımızdan, mücadelemizden, fikir ve düşünce aydınlığımızdan ürken, çekinen, davamızı haksız ve şerefsizce suçlamaya çalışanlar vardır, takibimiz altındadır. Aklımıza bile gelemeyenler kalbimizde yer tutamayacaktır. Fiyatını kuruşu kuruşuna hesapladığımız, ancak beş kuruş bile etmeyecek değerde olanların oyunlarına, duygu sömürülerine, tahrik ve tacizlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Bilinmelidir ki, sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile. Biz MHP'yiz. Biz haktan, halktan ve hakikatten yana duran dava ve gönül erleriyiz. Bir ayak gelene iki ayak gideriz. Beğenmediğimiz, benimsemediğimiz hiçbir söz ve telkine de kulak açmayız."

MHP lideri Bahçeli, salondan ayrılırken basın mensuplarına, Cumhuriyet'in 100. yılı için basılan 1 liralık madeni para ile parmağında yer alan ve üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 100 Yıl ve Türk Bayrağı" bulunan yüzüğü gösterdi.