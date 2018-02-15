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Soyağacı uygulaması yeniden açıldı

e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulmuştu. Yapılan çalışma sonrasında soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı.

Soyağacı uygulaması yeniden açıldı
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Geçtiğimiz günlerde uygulamaya konan ve aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan e-Devlet soyağacı uygulaması yeniden erişime açıldı.

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Dün akşamdan itibaren vatandaşlar, kullanıcı adı ve şifreleriyle e-devlet'e giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmetine ulaşabiliyorlar.

Soyağacı sorgulama hizmeti durdurulduSoyağacı sorgulama hizmeti durduruldu

 

Son dakika e-devlet soyağacı

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