Soyağacı uygulaması yeniden açıldı
e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulmuştu. Yapılan çalışma sonrasında soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı.
Geçtiğimiz günlerde uygulamaya konan ve aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan e-Devlet soyağacı uygulaması yeniden erişime açıldı.
Dün akşamdan itibaren vatandaşlar, kullanıcı adı ve şifreleriyle e-devlet'e giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmetine ulaşabiliyorlar.
Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu