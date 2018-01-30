Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 kişi FETÖ'den gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevlerinden uzaklaştırılan ve haklarında yakalama kararı verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 kişiden 8'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Haklarında yakalama kararı verilen 27 zanlıdan 8'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA