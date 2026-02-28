Tanju Özcan kimdir, nereli, hangi partide?

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından, Tanju Özcan kimdir, nereli, hangi partiden seçildi, ne kadar oy aldı merak edilmeye başlandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Tanju Özcan 1973 yılında Bolu Mengen'de dünyaya geldi. Annesi ve babası öğretmen olan Tanju Özcan, ilkokul, orta ve lise öğrenimini Bolu'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Bir süre Bolu'da serbest avukatlık yapan Özcan, belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği de yaptı. Siyasete DSP ile başlayan ve 2004'te yerel seçimler öncesinde CHP'ye katılan Tanju Özcan, 2011'de CHP Bolu milletvekili olarak Meclis'e girdi. 2015 ve 2018'de de Bolu milletvekili seçildi.

Bolu belediye başkanlığı

İlk kez 2009'daki yerel seçimlerde Bolu belediye başkanlığına aday olan Tanju Özcan, 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterildi ve yüzde 52,71 oyla seçildi.

2022'de belediye meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından bir yıl süreyle partiden uzaklaştırıldı. 2023'te CHP'ye dönmeye hazırlanırken, dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle CHP'den ihraç edildi. Özgür Özel'in başkanlığı döneminde parti yüksek disiplin kurulunun affıyla yeniden CHP'ye döndü ve 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha kazanarak Bolu belediye başkanlığına seçildi.