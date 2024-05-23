Tarkan'dan sokak köpekleriyle ilgili 'uyutma' planına tepki

Köpeklerin toplanıp sahiplenilmeyenlerin uyutulmasını içeren teklifte sona gelindi. AK Parti taslak için sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyor. Hayvanseverler ve hayvan koruma dernekleri ise teklife ilişkin tepkilerini dile getiriyor.

Pop star Tarkan da sahipsiz hayvanların öldürülmesi anlamına gelen bu teklife sesini yükselten isimle arasında yer aldı.

Sosyal medya platformu X'ten Güven Eken adlı kullanıcının paylaşımını yeniden paylaşarak "Ne kadar doğru ifade etmiş" diye yazdı.

Tarkan'ın paylaştığı metin şöyle:

* Sokak hayvanları tarafından kimi zaman zarar görmemize neden olan üzücü olaylar yaşıyoruz. Ancak şunun adını koymak lazım. Bu sorunun öznesi, hayvanlar değil, bizlerin ve can dostlarımızın can güvenliğini koruması gereken devlettir. Devlet, bu konuda düzenleyici yetkilerini ve gücünü tam olarak kullanmamakta, adeta iki mağduru karşı karşıya bırakmaktadır.

* İhmaller nedeniyle oluşan bu acı reçetenin faturası, can dostlarımıza ödetilemez. Bu sorunu itlafsız çözmenin tek geçerli ve bilimsel yolu, merkezi ve yerel yönetimler arasında kurulması beklenen güç ve vizyon birliğidir. Fakat gündelik siyasetin gölgesinde bu birlik bir türlü tesis edilememektedir.

* Bizler, bu ülkenin halkı, hayvan hakları konusunda daima Batı uygarlığından birkaç gömlek ileride ve uygar olduk. İtlafın, uyutmanın, bu ülkenin kanunlarında yer almasına asla müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz bu ülkede can dostlarımıza sadece merhametle bakmayız. Onlarla adalet içinde yaşarız.

* Yaşamı ve yaşadığımız alanları, sokakları, parkları onlarla paylaşırız. Halkımızın bu duruşu bir tesadüf değildir. Bilinçli bir tercihtir. İradi bir kültürdür. Bu derin kültür, bir gecede bir kağıt parçasıyla değiştirilemez. Kimse bize Batı’daki bazı ülkeleri örnek gösterip can dostlarımızı uyutalım demesin. Vicdanımızı da, can dostlarımızı da uyutamayız. Uyutmayız…

* Hükümeti ve belediyeleri, ivedilikle, bizlerin ve can dostlarımızın sokaklardaki can güvenliğini sağlamak konusunda ortak bir politika ve eylem planı belirlemeye ve uygulamaya davet ediyorum.

Daha önce de tepkisini ortaya koymuştu

Pop star Tarkan, Kocaeli Valiliği'nin belediyelere gönderdiği başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yazıya da tepki göstermişti.

Tarkan, "Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek" ifadesini kullanmıştı

Sokak köpekleri düzenlemesinde neler var?

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona yaklaşıldı. İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı.

Buna göre; her belediye, barınaklarındaki köpeklerin fotoğraflarını çekerek sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.