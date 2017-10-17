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TBMM Başkanı Kahraman, Baykal'ı ziyaret etti

TBMM Başkanı Kahraman, Baykal'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kahraman, Baykal'ı ziyaret etti
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti, durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyareti sonrasında eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Kahraman, Deniz Baykal'a şifa dilemek için ziyarete geldiğini belirterek, "İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum" diye konuştu.

Kahraman, "Baykal'a nice hizmetler yine nasip olur inşallah. Değerli bir devlet adamı, kıymetli bir insan" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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