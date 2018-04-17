TEM'deki kazada vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
TEM Otoyolu'nda gerçekleşen kazada Kocaeli Valisi Aksoy'un eşi ve kaymakamların eşleri yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım bir süre sağlanamadı.
Kaynak: İHA