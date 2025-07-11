Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda kendini feshettiğini duyuran terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye'de başladı.

Tören Kandil'e yakın bir bölgede gerçekleşirken, örgütün üst düzey isimlerinin de aralarında yer aldığı grubun teslim edeceği silahların kayıt altına alındıktan sonra imha edileceği bildirildi.

150 kişilik heyet gönderildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a yaklaşık 150 kişilik bir heyet gönderildi. Heyette DEM Parti üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alıyor.

Gazeteciler sabah saatlerinde Kandil eteklerindeki Dukan bölgesine çağrılırken, güvenlik gerekçesiyle tören alanına alınmadı.

Süleymaniye'de ilk grup silah bıraktı

Öte yandan aralarında PKK'nın sözde yönetici kadrosundan Bese Hozat ve Mustafa Karasu'nun da bulunduğu ilk grubun Süleymaniye'de silahları bıraktığı öğrenildi. Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

İlk açıklama geldi

Düzenlenen törende silah bırakan ve kendisini 'Barış ve Demokratik Toplum Grubu' olarak tanıtan terör örgütü PKK'dan bir grup, tören sonrasında yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.

Halkımızın yaşadığı acının sorumlusu olan tüm bölgesel ve küresel güçleri, halkımızın son derece meşru ve demokratik ulusal haklarına saygı göstermeye, barış ve demokratik çözüm sürecine destek vermeye davet ediyoruz."

Terörsüz Türkiye süreci

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim 2024'te Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunmuş, bu kritik çağrıdan 8 ay sonra da PKK kendini feshettiğini açıklamıştı.