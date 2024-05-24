TOKİ'den 9 bin 433 TL'den başlayan taksitle ev sahibi olma fırsatı! (Başvuru nasıl yapılır?)

TOKİ ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için fırsatlar sunmayı sürdürüyor. Pek çok ilde başlayacak olan yeni projeler arasından Kastamonu ve Çorum illerindeki TOKİ konutlarına başvuru süreci başladı. İşte konuya dair merak edilenler ve cevapları...

TOKİ evlerinin aylık taksit tutarları, fiyatları ne kadar?

TOKİ tarafından üretilen 2+1 ve 3+1 konutlar vatandaşlar için büyük ödeme kolaylıkları ve uygun taksitlerle satılıyor. Projenin gerçekleştiği il, evin boyutu vb. mali konular çerçevesinde çeşitlenebilen aylık ödemeler Çorum ve Kastamonu'daki projeler için 9 bin 433 TL'den başlıyor.

TOKİ projesi olan (olacak) iller

Şu an için sadece Kastamonu ve Çorum illerinde başlayan konut başvuruları, önümüzdeki günlerde Ankara, Kırıkkale ve Muğla'da gerçekleştirilebilecek. Haziran ayına gelindiğinde ise pek çok farklı ilde konut talepleri alınması bekleniyor.

TOKİ konutlarına başvuru şartları

TOKİ konutlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar ise şöyle;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* 18 yaşını doldurmuş olmak,

* Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmamak,

* Projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etme veya il nüfusuna kayıtlı olmak.

* Kişinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması.

TOKİ projelerine nasıl başvuru yapılır?

Başvurular, e-Devlet ya da proje içerisindeki illlerdeki Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru ücretlerinin ilgili kurumlara yatırılması ise Mobil Bankacılık uygulaması, e-Devlet ya da şubeler aracılığı ile yapılıyor.