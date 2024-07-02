TRT 1 ‘son dakika’ frekans ayarı: Avusturya Türkiye maçını sinyal hatasını düzelterek şifresiz izle

Türkiye EURO 2024'te Avusturya karşısına çıkıyor. Maçı uydu bağlantısıyla TRT 1'den izlemek isteyen futbolseverler şifreli yayın sorunu yaşıyor. UEFA kuralları gereği TRT 1 maçlar sırasında şifreleme yapıyor.



TRT şifresini aşmak ve Türkiye - Avusturya maçını canlı izlemek için uydu frekans bilgilerini güncellemek gerekiyor. 'Sinyal yok' şeklinde hatayla karşılaşan futbolseverler de benzer yolu izleyebilir.

Uydu yayını için güncel TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

* Uydu: TÜRKSAT 4A

* Frekans: 11794

* Polarizasyon: V Dikey

* Sembol Oranı: 30.000

* FEC: 3/4

TRT 1 TÜRKSAT 4A güncel uydu bilgilerini sisteme girmek için izlenmesi gereken en basit yöntem şu şekilde:

Uydu alıcısı açıldıktan sonra kurulum veya ayarlar menüsüne giriş yaparak frekans bölümüne ulaşabilirsiniz.

Tek kanal arama menüsüne giriş yaptıktan sonra 'Uydu' alanına Türksat 'Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket' seçimlerini gerçekleştirerek 'Şebeke Arama' kısmını “açık” olarak seçebilirsiniz.

Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini yapabilirsiniz.