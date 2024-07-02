TRT 1 ‘son dakika’ frekans ayarı: Avusturya Türkiye maçını sinyal hatasını düzelterek şifresiz izle
Türkiye EURO 2024'de Avusturya karşısında çeyrek final arayışında... Maç saati yaklaşırken ve maç esnasında uydu ayarı için futbolseverler başta Google olmak üzere arama motorlarına başvuruyor. (TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR, TRT 1 SİNYAL HATASI NASIL DÜZELTİLİR) TÜRKSAT 4A üzerinden TRT 1'i şifresini kaldırarak maçı canlı izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri ve uydu ayarlama...
Türkiye EURO 2024'te Avusturya karşısına çıkıyor. Maçı uydu bağlantısıyla TRT 1'den izlemek isteyen futbolseverler şifreli yayın sorunu yaşıyor. UEFA kuralları gereği TRT 1 maçlar sırasında şifreleme yapıyor.
TRT şifresini aşmak ve Türkiye - Avusturya maçını canlı izlemek için uydu frekans bilgilerini güncellemek gerekiyor. 'Sinyal yok' şeklinde hatayla karşılaşan futbolseverler de benzer yolu izleyebilir.
Uydu yayını için güncel TRT 1 frekans bilgileri şöyle:
* Uydu: TÜRKSAT 4A
* Frekans: 11794
* Polarizasyon: V Dikey
* Sembol Oranı: 30.000
* FEC: 3/4
TRT 1 TÜRKSAT 4A güncel uydu bilgilerini sisteme girmek için izlenmesi gereken en basit yöntem şu şekilde:
Uydu alıcısı açıldıktan sonra kurulum veya ayarlar menüsüne giriş yaparak frekans bölümüne ulaşabilirsiniz.
Tek kanal arama menüsüne giriş yaptıktan sonra 'Uydu' alanına Türksat 'Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket' seçimlerini gerçekleştirerek 'Şebeke Arama' kısmını “açık” olarak seçebilirsiniz.
Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini yapabilirsiniz.