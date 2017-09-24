Tüm oda ve borsa seçimleri ertelendi

24 Eylül 2017

Tüm oda ve borsaların, ekim ayında başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimleri, Nisan 2018'e ertelendi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüm oda ve borsaların bu yılın ekimde başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimlerinin gelecek yıl nisan ayında yapılması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Daha önce oda ve borsa seçimlerinde oy verebilmek için en az 2 yıl üyelik şartı getirilmişti. Kararın sadece oy vermek için şirket kurulmasının önüne geçilmek için alındığı ifade edilmişti.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) seçimleri de, geçtiğimiz hafta ertelenmişti. Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, pazartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Ankara Ticaret Odası seçimleri ertelendi

Oda ve borsa seçimlerine 'iki yıl' şartı getirildi

Kaynak: AA