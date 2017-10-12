Tüpraş: Tüm sorumluluklar yerine getirilecek

12 Ekim 2017

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi’nde dün sabah boş ürün tankında bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu bir patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bugün 7 kişi gözaltına alınırken, Tüpraş yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"Şirketimiz İzmir Rafinerisi’nde 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09:25’de bakım çalışması yapılan ürün tankının devreye alma çalışmaları sırasına meydana gelen elim kazada Teknik Emniyet ve Arama, Kurtarma ekiplerimiz ile sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen dört çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" denilen açıklamada, "Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere’yi minnetle anıyor, Allah’tan rahmet, aileleri ve çalışma arkadaşlarımıza sabır ve baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Rafineri çalışma düzenimiz içinde birbirinden farklı ancak bütünleşik hareket eden çok fazla uzmanlık alanı ve iş pozisyonu bulunmaktadır. Destek veren tüm çalışma grupları eğitimleri tamamlanarak, yetkinlikleri geliştirilerek saha içine alınmaktadırlar" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere üretimini sürdüren rafinerilerimize giriş yapan bütün çalışanlar Tüpraş çalışanı, yüklenici çalışanı şeklinde bir ayrım gözetilmeksizin aynı kurallara tabi olmakta, her birey Tüpraş ailesinin bir ferdi olarak kabul görmektedir.

'Tüpraş'ta 7 gözaltı

"İş güvenliği hassasiyetimiz net şekilde aktarılıyor"

Tüpraşın tüm çalışanlarının seçim ve değerlendirilmesi süreci çok net ve tanımlı prosedürler ve uygulamalar çerçevesinde, iş güvenliği kriterleri de bu sürecin en önemli ve tavizsiz değerlendirmeye katılan parçaları olarak yönetilmektedir. İşyeri kurallarımız, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hassasiyetimiz her yüklenici çalışanına çok net bir şekilde aktarılmakta, zorunlu eğitim sürelerinin üzerinde yetkinlikleri geliştirilip, tecrübelerini artırıcı eğitimler verilmektedir.

Uzun süreli yüksek maliyetli yatırım projeleri ile üretimin sürdürülebilirliği sağlanarak, günlük operasyonel faaliyetlerde emniyetli çalışmayı sağlayacak duruş ve bakımlarda iş yapış şekilleri ve yoğunluğu değişmektedir. Şirketimiz, uzun soluklu yatırım projeleri ile kullandığı rafineri teknolojisini yönetirken, planlı duruşlarımız ve özel uzmanlık gerektiren iş alanlarında sahalarında tecrübeli uzman yüklenici firmalar ile birlikte çalışmaktadır.

"Bütün sorumluluklar yerine getirilecek"

Kayıplarımızla sonuçlanan müessif kazaya ilişkin Tüpraş, tüm süreçlerini gözden geçirerek gerek çalışma düzenine gerekse elim kazada hayatını kaybeden ve yaralanan çalışanlara ilişkin bütün sorumluluklarını yerine getirecek, hayatını kaybeden çalışanlarımızın ailelerine sahip çıkılacaktır."

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