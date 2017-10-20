Türkiye genelinde "Son Sürat 2" uygulaması başladı

20 Ekim 2017

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Trafik Uygulama Denetleme Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde, 4 bin 306 noktada 25 bin 85 polis ve jandarma personeli tarafından çalıntı motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla "Son Sürat 2" uygulaması yapılıyor.

Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda çalıntı ve aranan motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amaçlanırken, motosiklet ve sürücülerin trafiğe uygunlukları da denetleniyor.



Denetimlerde motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat ve şasi numaraları ile varsa gizli bölmeleri kontrol ediliyor. Çalıntı ve herhangi bir eksiği bulunan motosikletler ise trafikten men edilerek, kask takmayan ve eksik evrakları bulunan birçok sürücüye de para cezası uygulanıyor.

Bin 21 şüpheli yakalanmıştı

Motosikletler ile aranan şahıslara yönelik 29 Temmuz ve 12 Ekim'de yapılan denetimlere 12 bin 841 noktada 77 bin personel katılmıştı. Denetimlerde 952 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalanırken, 15 bin 215 ruhsatsız ve plakasız motosiklet trafikten men edilmiş, 22 bin 854 motosiklete ise 17 milyon 492 bin 452 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Motosikletlilere 'Son Sürat' uygulaması

Kaynak: AA