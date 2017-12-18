Türkiye'den ABD'nin vetosuna tepki

18 Aralık 2017

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'da Kudüs tasarısının ABD tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

Kudüs tasarısı reddedildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısının 14 olumlu oya karşı tek bir aleyhte oyla veto edilmesininin esefle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası hukuk ve meşruiyet gözetilerek hazırlanan, tüm ülkelere Kudüs konusunda ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısında bulunan söz konusu tasarının ABD tarafından veto edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur. ABD’nin oylamada yalnız kalmış olması, Kudüs’le ilgili kararının hukuk dışılığının en somut göstergesidir. BM Güvenlik Konseyinin bölgesel barış ve istikrar üzerinde yansımaları olacak böyle bir konuda tüm uluslararası toplumun iradesine aykırı olarak işlevsiz bırakılması kabul edilemez."

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Filistin Devleti’nin ve halkının her zaman yanında olmaya, başta BM Genel Kurulu olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistin’in haklı mücadelesini ve bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Kalın da açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Kudüs tasarısını veto etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, Twitter hesabından, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan, BMGK üyesi Mısır tarafından gündeme getirilen, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarıya ilişkin yapılan oylamayı değerlendirdi. İbrahim Kalın, "BM Güvenlik Konseyi'ndeki ABD'nin Kudüs kararını geçersiz sayacak olan karar, ABD'nin vetosuyla 14'e 1 reddedildi. Trump yönetimi dışında bütün ülkeler bu oylamada birlik içinde hareket etti. Şimdi BM Genel Kurulu süreci başlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA