Türkiye'den Suriye'ye Afrin yanıtı: Bizi kimse durduramaz

19 Şubat 2018

Suriye devlet televizyonunun, Esad rejimi yanlısı güçlerin birkaç saate kadar Afrin'e gireceğini iddia etmesi üzerine Türkiye'den yanıt geldi.

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında o iddialarla ilgili, "Bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzun hedefi belli teröristleri bu bölgeden yok etmek. Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi girmez mi girerse ne için girer bu önemli. Eğer PKK'yı temizlemek için girerse problem yok YPG'yi korumak için giriyorsa bizi Türk askerini hiç kimse durduramaz" şeklinde ifadeler kullandı.

"Suriye rejim güçleri, birkaç saat içinde Afrin'e girecek"

Çavuşoğlu, rejimin resmi haber ajansı SANA'nın Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını duyurmasına ilişkin bir soruya, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatıyla teröristleri bölgeden temizlemeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Fırat Kalkanıyla DEAŞ teröristlerini bu bölgeden temizledik. Afrin bölgesinde de bize saldıran, Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütünü temizlemek için bu operasyona başladık." yanıtını verdi.

"Hiç kimse durduramaz"

Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi, 'Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer?' bu önemli. Eğer rejim, buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG'yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye'yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir."

"Karşılıklı uçuşlar artacak"

Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları’nın Akabe’ye 19 Mart’ta ilk uçuşuna başlayacağını, karşılıklı uçuş sayılarının da artmasını istediklerini, böylelikle turist sayısının da artacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının kutsal mekana Ürdün üzerinden gitmesini teşvik ettiklerini kaydetti.

"Kudüs davası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

İki ülkenin bölgesel konularda tamamen görüş birliği içinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs konusunda aldığı yanlış karar konusunda da iki ülkenin görüş birliği içinde olduğunu herkesin gördüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin aldığı kararın hukuk dışı olduğunun ve BM kararlarıyla çeliştiğinin, önce İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi, daha sonra BM Genel Kurulundaki oylama ile iki ülkenin ortak çabalarıyla bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bundan sonra Kudüs davasını korumak için, sahiplenmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İki ülkenin Suriye ve Irak gibi bölgesel konularda da aynı görüşte olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu ülkelerin sınır bütünülüğünü destekleyen komşu ülkeler olarak Türkiye ve Ürdün'ün başka hiçbir gizli ajandası olmadığını, barış ve istikrar için birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA