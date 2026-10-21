Türkiye'nin demir yolu ağı genişliyor: Bakan Uraloğlu yeni hedefleri açıkladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu altyapısını geliştirmek ve ulaşım ağını genişletmek amacıyla yatırımların sürdürüleceğini açıkladı. Uraloğlu, "Demir yolu hattımızı gelecek yıl 14 bin 913 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

AA muhabirine Bakanlığın 2027 yılı bütçesinde demir yolu yatırımlarına ayrılan kaynak ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, özellikle sanayi bölgeleri, lojistik merkezler ve limanların demir yolu ağına bağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini belirtti.

Uraloğlu, "Demir yollarında güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda çift hatlı demir yolu uzunluğunun toplam ana hat içindeki payını 2027'de yüzde 22'ye, 2028'de yüzde 24'e ve 2029'da ise yüzde 25'e ulaştıracağız." diye konuştu.

Gelecek yıl 8 projenin tamamlanması hedefleniyor

Demir yolu yatırımları kapsamında 2027 yılında tamamlanması öngörülen projeleri sıralayan Uraloğlu, Ankara-İstanbul T26 Tüneli, Konyaray 2. Etap, Konyaray 3. Etap, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-İzmir (Polatlı-Afyon kesimi), Filyos İltisak Hattı, Çukurova İltisak Hattı ve Halkalı-Ispartakule projelerinin gelecek yıl bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Türkiye'nin toplam demir yolu uzunluğuna ilişkin hedefleri de paylaşan Uraloğlu, "Demir yolu hattımızı gelecek yıl 14 bin 913 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin demir yolu hat uzunluğunu 2028'de 15 bin 989 kilometreye, 2029'da ise 16 bin 929 kilometreye yükseltme hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Demir yolunun yolcu taşımacılığındaki payının da yükseltilmesinin amaçlandığını aktaran Uraloğlu, bu oranın 2027'de yüzde 6,99'a, 2028'de yüzde 7,6'ya ve 2029'da yüzde 7,65'e çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Hızlı tren hatları için yeni hedefler belirlendi

Demir yolu ulaşımında güvenlik, konfor ve çevresel sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğunu belirten Uraloğlu, hızlı tren ağını büyütmeye yönelik yatırımların gelecek yıl da devam edeceğini ifade etti.

Uraloğlu, hızlı tren hatlarının genişletilmesine yönelik hedefleri ve ayrılan bütçeyi şu sözlerle anlattı:

"Önümüzdeki yıl ülkemizin hızlı tren hat uzunluğunu 3 bin 244 kilometreye, 2028'de 4 bin 98 kilometreye ve 2029'da ise 5 bin 389 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Demir yolu altyapısının yaygınlaştırılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesi için her daim yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hızlı tren ağlarının genişletilmesi, Türkiye'nin gelecek dönemdeki demir yolu yatırımlarının merkezinde bulunuyor. Bunun için gelecek yıl demir yolu ulaşımına yaklaşık 515 milyar lira ayrıldı. 2028'de bu rakamın 622 milyar liranın üstüne çıkarılması, 2029'da ise yaklaşık 748 milyar liraya yükseltilmesi öngörüldü."

Yük taşımacılığında demir yolunun payı artırılacak

Kombine taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, sektörde adil, serbest ve sürdürülebilir rekabet koşullarının oluşturulmasına önem verdiklerini ifade etti.

Tehlikeli maddelerin kara, deniz, demir ve hava yoluyla güvenli biçimde taşınabilmesi için de çeşitli projelerin yürütüldüğünü aktaran Uraloğlu, demir yolu hatlarının verimliliğini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda hat verimliliğinin 2027'de yüzde 5'e, 2028'de ise yüzde 7'ye çıkarılmasının öngörüldüğünü bildiren Uraloğlu, yük taşımacılığında demir yolunun daha fazla kullanılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Toplam yük taşımacılığı içinde demir yolunun payını gelecek yıl yüzde 5,02'ye, 2028'de yüzde 5,68'e ve 2029'da yüzde 6,28'e ulaştıracağız." dedi.