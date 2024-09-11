Türkiye'nin en fazla ve en az yağış alan illeri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2024 Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli ağustos ayı yağışları uzun yıllar ortalamasının altında, geçen yılın üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ağustos yağış ortalaması, metrekareye 14,8 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl ağustosta metrekareye 6,4 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 13,9 kilogram oldu.

Yağışlarda normaline göre yüzde 7 azalma, geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 100'den fazla artış meydana geldi.

Ağustos ayında yağışlar, Eskişehir, Ankara ve Karaman çevreleri hariç İç Anadolu'nun tamamında normaline göre arttı. Özellikle Nevşehir çevreleri normalin 3 katından fazla yağış aldı.

Marmara Bölgesi'nin güneyi, Batı Karadeniz, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Gaziantep çevreleri hariç, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Hakkari çevrelerinde yağışlarda yer yer yüzde 80'in üzerinde azalma görüldü.

Yağışlar Marmara Bölgesi'nde azaldı

Bölge geneli yağışlarda, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri hariç, tüm bölgeler normalin altında yağış aldı, normale göre en fazla azalma yüzde 65 ile Marmara Bölgesi'nde tespit edildi.

Geçen ay il geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 141,6 kilogramla Rize'de, en az yağış metrekareye 0,1 kilogramla Mardin'de gözlendi.

Yağışlarda normaline göre en fazla artış, yüzde 100'den fazla yağışla Nevşehir'de, en fazla azalış ise 92 ile Yalova'da gerçekleşti.

Yalova'da 14, Şırnak'ta son 12 yılın en düşük, Nevşehir'de 25, Niğde ve Osmaniye'de 22, Kayseri'de son 17 yılın en yüksek ağustos yağışları kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 Ağustos ayı ortalamasında 3 gün olarak hesaplanırken bu yıl ağustosta Türkiye genelinde ortalama 3,5 gün oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ve Çankırı çevreleri 10-15 gün aralığında yağış aldı. Ege Bölgesi sahil kesimi ile Şanlıurfa'nın doğu ve Mardin'in batı kesimleri ise hiç yağış almadı.