TÜSİAD: Erken seçimi doğru bulmuyoruz

17 Nisan 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı, Ankara kulisleri de hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve parti kurmaylarıyla bir araya gelirken, Erdoğan yarın da Bahçeli ile bir görüşme yapacak.

Erken seçim tartışmalarıyla açıklamalar ardı ardına gelirken, iş dünyasının çatı örgütü TÜSİAD da değerlendirmede bulundu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, "2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk" dedi.

Bilecik, "Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye’yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik." diye konuştu.

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