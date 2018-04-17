Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim yorumu

17 Nisan 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısı hakkında değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Yakayı kaptırmışsın talimat alıyorsun. Talimatı yerine getirmezsen faiz yükseliyor. Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Onların sözcüsü konuştu seçime gidelim diye. Bu ülkeyi adam gibi yönetecek yöneticilere ihtiyacımız var. Ben yönetemiyorum diyorlar artık. Yönetemiyorlar Türkiye'yi. Dış politikada da battılar. Bir bakıyorsunuz sabahleyin Rusya'dan öğlenleyin Amerika'dan yana konuşuyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen devre dışı bırakmışlar" dedi.

"Yönetemedikleri için OHAL getiriyorlar"

OHAL'in uzatılması konusunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Neden OHAL'i getiriyorsunuz? Çünkü yönetemiyorlar, baskı ile seçime nasıl giderizi düşünüyorlar. Milleti sopayla nasıl hizaya sokarızın hesabını yapıyorlar? Ne yaparsan ya, bu millet Kuvayı Milliyecidir, sana boyun eğmez" diye konuştu.

Ekonomi yönetimini eleştirdi

Ekonominin de iyi yönetilemediğini dile getiren CHP Lideri, "Bunu dış güçler yapıyor diyor. Seni neden kandırıyorlar kardeşim? Dış güçler sana mazota günde iki kere zam mı yap diyor? Büyük ihaleleri dış güçler mi sana dolarla yap diye? CHP dese, ihaleyi CHP yapmıyor. Diyor ki, "Dış güçler yaptı." Yok kardeşim bunlar dış güçlerin değil, senin oyunun. Dış güçler mi söyledi, Süleyman Şah Tübesi'ni topraklarından kaçır diye? Bir de diyor ben milliyetçiyim, batsın senin milliyetçiliğin ya" ifadelerini kullandı.

"Gaziosmanpaşa'yı da Fikirtepe gibi yapmaya çalışıyorlar"

Gaziosmanpaşa'da yaşanan kentsel dönüşüm sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, "Orayı da Fikirtepe gibi yapmaya çalışıyorlar. Verin yetkiyi, kentsel dönüşümle kimsenin burnu kanamadan yenileyeceğiz. Orada yıllardır oturuyorsunuz, vatandaşın hakkını başkalarına vermeyeceksiniz. Vatandaşın hakkını vatandaşa vereceksiniz. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız, az kaldı. Her konuda çuvalladılar. Vallahi bizim Çat Belediye Başkanı bunlardan daha iyi yönetir" şeklinde açıklamada bulundu.

Suriye'ye düzenelenen operasyona tepki

CHP Lideri sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sen yapsan yapsan bir tane uyduruk asker elbisesi bulursun sınıra gidip hava atmaya kalkarsın. Senin yapacağın budur. Amerika Fransa İngiltere Miraç gecesi Suriye'yi bombaladı. O gece Hatay'daymış kimyasal silah kullanmak suçtur dedim. Ama kimyasal silahı kimin kullandığının kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi lazım. Bir iddia üzerine bombaladılar. O sabah bu bombalamanın doğru olmadığını söyledim. Önce ispat edeceksiniz. Almanya dikkatli politika izledi bu sürecin dışında kaldı. Erdoğan atılan bombaları doğru buluyorum dedi. Onun için bu gece uykusuz geçti. Sabaha kadar beklemiş bunu takip ettik. Amerika'dan İngiltere'den yana tavrını koydu.

Erdoğan bombalayın diyor biraz daha bombalayın diyor. Ölen masum insanlar. Masum insanların ölümünden zevk alanların sağlık sorunları vardır. İHH diye bir kuruluş var Bakanlar Kurulu'nca el üstünde tutulan bir kurum. Daha çok vuruş yapılmalıydı diyor. Daha çok insan ölmeliydi diyor. Bu İHH Gazze'ye Mavi Marmara'yı götüren 9 kişi öldü bunlar çark ettiler ölülerine bile sahip çıkmadılar. Ne demek atılan füzeler içimizi serinletmedi? 20 milyon dolara Türkiye'nin itibarını sattılar. İsrail özür dilemem tazminat vermem dedi. Gazze'deki ablukayı kaldırmam dedi. Bunlar el etek öptüler gece yarısı AK Parti milletvekilinin oylarıyla İsrail'in her dediğini yaptılar."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

- Daha büyük bir tehlike bizi bekliyor. Bütün radikal grupları Türkiye sınırına konuşlandırdılar. İktidar onlara destek veriyor.

- Ben Hatay'dayken bağırmış yine, parka, postal göndereyim diye. Ben parkayı da postalı ben 1968'de giydim. Sen 6.filonun önünde secde ederken ben adaleti savunuyordum. Benim postala, parkaya ihtiyacım yok. Benim kuşağım, genç Filistinlilerin yanına gitti. Erdoğan bunu bilmez, tarihini bilmez. Bildiği tek şey yeşil dolarlardır. Elinde fazla varsa oğluna ver, gönder askere. Benim oğlum getirdi fazla parka, yoksa eğer senin askere gitmeyen çocuklarına göndereceğim.

"Önce ağzını yıkayacaksın"

- ÖSO Kuva-yi Milliye hareketi gibidir diyor önce ağzını yıkayacaksın Kuvayi Milliye demek için. Ne demek ÖSO? Hangi Kuva-yi Milliyeci para alarak vatanını savundu yama ve talan yapmıştır? Hakkımda savcılar fezleke düzenleyecekmiş. Senin gibi korkak değilim. AK Parti Sözcüsü açıklama yapmış partimizde FETÖ'cü kalmadı temizledik hepsini diyor. Sen o FETÖ'cüleri temizlerken kaçını mahkemeye verdin? Kaçı hakkında suç duyurusunda bulundu? Suçluyu korursan sen de onun kadar suçlusun. Alttakileri temizlediler yukarıdakiler duruyor. AK Parti Sözcüsü'nden bunu öğrenmek istiyorum. Demek kankasınız bunlarla.

- Hukukçu olan milletvekillerimize bu görev düşüyor bir araştırma önergesi vereceksiniz. Bu kişi 2014'te Kanal 24'e 'Bunların orduya sızmalarını mübah gördük' diyor. Kendin itiraf ediyorsun. Adam itiraf ediyor FETÖ'cü olduğunu. Hangi yürekli savcı harekete geçecek? Eğer harekete geçmiyorsa sarayın savcısıdır o.

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