Üniversite mezunları ilk işlerini 14 ayda buluyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023' haber bültenini yayımladı.

Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022'de yüzde 75,1 iken, 2023'te yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022'de yüzde 67,3 iken 2023'te yüzde 67,7 olarak hesaplandı.

En yüksek istihdam hangi sektörde?

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96,2), tıp (yüzde 95,3), dil ve konuşma terapisi (yüzde 93,9), elektrik öğretmenliği (yüzde 93,2) ve ebelik (yüzde 92,4) oldu.

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması 2013'e göre, lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan sağlık ve refah (yüzde 87,4), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 83,7), eğitim (yüzde 79,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 79,6) ile iş, yönetim ve hukuk (yüzde 74,8) olarak belirlendi.

Lisans mezunlarının iş bulma süresi azaldı

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2022 yılında 15 ay iken 2023'te 14,4 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2022'de 16,8 ay iken 2023 yılında 15,9 ay olarak hesaplandı.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler, dil ve konuşma terapisi (2,3 ay), tıp (4,2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay), eczacılık (5,5 ay) ile ebelik (7,3 ay) oldu. Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı, sağlık ve refah (8,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,9 ay), eğitim (12,1 ay) ile hizmetler (13,5 ay) olarak gerçekleşti.