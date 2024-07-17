Yaz mevsiminin tehlikesi: 7 günde 227 kişi kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor.

7 gün görev yapan ekipler; Cebeci’de 89, Kovanağzı’nda 6, Kumcağız’da 60, Miço Kadınlar Plajı’nda 6, Kerpe’de 14, Sarısu’da 9, Seyrek’te 11, Bağırganlı’da 11, Karamürsel’de 6, Ereğli Sahili’nde 3, Darıca’da 7 ve Bayramoğlu’nda 5 kişi olmak üzere toplam 227 vatandaşı geçen hafta boğulmaktan son anda kurtardı.

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM, görev bölgelerinde 32 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.