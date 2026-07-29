Yeni Parti: 200'ü aşkın belediye başkanı katılım için istifa etti

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir araştırma şirketinin, partisi üzerine yaptığı araştırmanın verilerini paylaştı.

Buna göre halkın yüzde 87'sinin Yeni Parti'nin kuruluşundan haberdar olduğunu aktaran Günaydın, partilerinin yüzde 30'un üzerinde oy potansiyeli bulunduğunu da kaydetti.

Gökhan Günaydın, CHP'den istifa ederek partilerine katılması gündemde olan belediye başkanlarına dair, "Bugün itibarıyla ifade etmek isterim ki 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor" diye konuştu.

Partilerine üyelik koşullarını hızla hazırladıklarını bildiren Günaydın, "Belediye başkanlarımızın kahir ekseriyetinin bizim 'daha temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen Yeni Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduklarını görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim" sözlerini sarf etti.

Günaydın, partilerinin il ve ilçe örgütlenmelerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Ağustos ve eylül aylarında kongrelerini yapacaklarını aktaran Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtemelen ekim ayı içerisinde kurultayımızı yapacağız ve kurultaydan sonra da partimizi hızla 'seçime girmeye yeterli olan partiler' arasına sokacağız. Şunu da ifade edeyim ki, hiç kimse burada bir endişeye kapılmasın. 'Baskın seçim' dahil her türlü seçim modeline varız. Çeşitli stratejiler ve planlarla buralarda olacağız. Milletin egemenliğini devralmaya çalışanların hayalleri boşa düşecektir."