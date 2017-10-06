Yıldırım: Habur'a alternatif kapı teklif ettik

06 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin kendisini Irak'a davet ettiğini, zamanı ve görüşmenin kapsamı konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başika kampının Irak ile ilişkilere olan etkisine ilişkin Yıldırım, "Başika bir eğitim kampıdır. Orada eğitilen birlikler DEAŞ ile mücadelede önemli görevler yaptı. Önümüzde daha önemli meseleler var, Başika'nın gereğinden fazla gündeme getirildiğini düşünüyorum. IKBY'nin referandumundan sonra Irak merkezi hükümeti ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda kapsamlı bir ekonomik ve askeri iş birliği olabilir" dedi.

IKBY'ye karşı yeni yaptırımların gündemde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Irak referandum sonrası Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşları durdurdu, bizde buna paralel olarak durdurduk. Ayrıca askerlerimiz ortak tatbikat yürütüyorlar. Hazırlıkları tamamlandıkça ilave tedbirler alınacak. Bu konuda ipuçlarını Cumhurbaşkanımız verdi" şeklinde konuştu.

Yıldırım, Irak'a Habur'a alternatif yeni bir sınır kapısı önerdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim Irak'a açılan sadece bir kapımız var. O da Habur. Tabiki Irak orayı kapatma hakkına sahip. Buna saygı gösteririz. Ama bizim teklifimiz Irak ile olan ticari faaliyetlerin zarar görmemesi için Habur'un batısında Ovaköy kapısının faaliyete geçirilmesi. Bunu teklif ettik"

"Tatbikat sınır kapısı için yapılıyor"