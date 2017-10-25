Yıldırım, İbadi ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.
İbadi'nin Çankaya Köşkü'ne gelişi sırasında düzenlenen törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yer aldı.
Erdoğan: Irak ile dayanışma içindeyiz
Kaynak: AA