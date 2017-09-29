Yıldırım: Uçuşlar süresiz olarak durduruldu

29 Eylül 2017

Başbakan Binali Yıldırım, bugün saat 18:00 itibariyle Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşların süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yıldırım, "Bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak Merkezi Hükümeti'nin Sivil Havacılık İdaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye, Erbil'e sefer yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak yönetimine karşı alınan tedbirlerin bununla sınırlı kalmayacağını ifade eden Yıldırım, "Türkiye olarak hem Türk Hava Yolları (THY) hem de özel şirketlerimiz seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

THY: Uçuşlar ikinci bir bildirime kadar yapılamayacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Süleymaniye ve Erbil kentleri için planlanmış tüm tarifeli uçuşların bugün saat 18.00'den itibaren ikinci bir bildirime kadar yapılamayacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Bu iki kent için planlanmış tüm tarifeli uçuşlarımız 29 Eylül tarihi saat 18.00'den itibaren ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA